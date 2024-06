A Milli Takım'da Muhammed Şengezer: Amacımız finale kadar gitmek!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına A Milli Takım kampına çağrılan 27 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer, Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA ARKADAŞLIK ÜST SEVİYEDE"

Sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Doğan Alemdar, Ozan Kabak ve Enes Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Muhammed, "Ben buraya hazır şekilde geldim. Her zaman irtibat halindeydik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Şu an her şey iyi gidiyor. Ciddi ve önemli bir maçımız var. Ciddi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK HAKAN ÇALHANOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY ZORLUYOR"

Muhammed, antrenmanlarda çektiği şutlarla kendisini en çok Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy'un zorladığını belirterek, "Hepsi tanıdığım oyuncular. Ligde de rakip olduklarım var. Beni en çok zorlayan Hakan ağabey ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.

"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

Portekiz karşılaşmasında Samet Akaydin ve file bekçisi Altay Bayındır arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle yenilen gole de değinen 27 yaşındaki file bekçisi, "Talihsiz bir gol yedik. Bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Altay ya da Samet ile de bunu konuşmadım. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncular olarak bazen sahada sesimizi duyuramadığımız zamanlarda böyle hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyan kalecileriz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ FİNALE KADAR GİTMEK"

Şampiyonada final oynamak istediklerine de vurgu yapan Muhammed Şengezer, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek" cümlelerine yer verdi.

Muhammed, ayrıca milli takımın finale çıkması halinde rakip olarak İspanya'yı görmek istediğini aktardı.