Kenan Yıldız: Çocukluk hayalimi yaşıyorum!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takım'dan Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Avusturya maçını da değerlendiren Kenan, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız hazırlık maçında da gördük. Grup aşamasında da kendilerini gösterdiler. Kendimi değil, takımı düşünüyorum, takıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olacaksa o şekilde oynamak istiyorum. Konsantrasyonumuz Avusturya'ya maçında. Bu maçı kazanıp ondan sonra kim olursa ona bakacağız. Avusturya'ya karşı hazırlık maçında kaybettik fakat hazırlık maçı farklı duygular barındıran bir maçtı. Tabii ki tüm maçları kazanmak istiyoruz ama taktiksel denemeler olabiliyor. Şu anki hazırlığımız çok farklı." ifadelerini kullandı.

Kenan, Portekiz maçında ilk 11'de olmadığının hatırlatılması üzerine, "Bu tarz şeylerle alakalı çok fazla düşünmüyorum. Ben ve Arda yoktuk ama hocamızın kararıydı. Hocamızın kararı en iyisidir çünkü bizi en yakından o tanıyor. O doğrusunu bilir." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, "Turnuvada gözler Arda Güler ve senin üzerinde. Bu üzerinizde baskı oluşturuyor mu?" sorusuna, "Herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama bizim için çok fark etmiyor. Kendi futbolumuza konsantreyiz, kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz." yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı forması giymekten dolayı gurur duyduğunu belirten Kenan, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir his, çocukluk hayalini yaşıyorum. Saha içinde zorlandığımız anlar olduğunu düşünmüyorum. Son grupta başarılı şekilde çıktığımızda 3 yaşındaydım. Bu şekilde devam etmek ve kazanmak istiyoruz. Avusturya'ya karşı mağlubiyet yaşadık, bu bize fazla motivasyon veriyor. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kenan Yıldız, "Forvetsiz oynamak sizi nasıl etkiliyor? Forvetle oynarsanız daha verimli olacağını düşünüyor musun?" sorusunu, "Forvetlerimiz var, yokmuş gibi bahsediliyor ama var. Hocamızın taktik kararları var, onu uygulamaya çalışıyoruz, bizim için herhangi bir sorun yok." şeklinde yanıtladı.