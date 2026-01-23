CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery'nin Tielemans'a tepkisi gündem oldu

İngiliz basını FenerbahçeAston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında Unai Emery'nin Youri Tielemans'a verdiği sert tepki, İngiltere'de manşetlere taşındı. İşte İngiliz basınında atılan o manşetler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:39
İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

Müsabakanın uzatma dakikaları ise sahadaki oyundan çok, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin hamlesiyle gündeme geldi.

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

Emery'nin oyundan aldığı Youri Tielemans, kenara gelirken sergilediği memnuniyetsiz tavırlar sonrası deneyimli teknik adamın sert tepkisiyle karşılaştı. Emery'nin oyuncusunu ittiği anlar, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

Karşılaşma sonrası İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları yaşanan olayı farklı başlıklarla sayfalarına taşıdı.

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

İŞTE O MANŞETLER

Mirror: 'Emery, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın son anlarında Youri Tielemans'la tuhaf bir olay yaşadı.'

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

Sport Bible: 'Emery, Fenerbahçe karşısında oyundan çıkarken Tielemans'la tartıştı ve onu iterken görüntülendi.'

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

The Sun: 'Öfkeli Unai Emery, Aston Villa'nın Fenerbahçe galibiyetinin kapanış anlarında Youri Tielemans'ı sansasyonel şekilde itti.'

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

TNT Sports: 'Unai Emery'nin takımı zorlu bir galibiyet aldı. Kaleci Marco Bizot'nun kritik kurtarışları sonucu belirledi.'

İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

BBC: 'Emery, Premier Lig şampiyonluğunu hayal etmekten ziyade Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.'

