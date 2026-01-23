İngiliz basını Fenerbahçe–Aston Villa maçını konuşuyor! Emery’nin Tielemans’a tepkisi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Müsabakanın uzatma dakikaları ise sahadaki oyundan çok, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin hamlesiyle gündeme geldi.
Emery'nin oyundan aldığı Youri Tielemans, kenara gelirken sergilediği memnuniyetsiz tavırlar sonrası deneyimli teknik adamın sert tepkisiyle karşılaştı. Emery'nin oyuncusunu ittiği anlar, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.
Karşılaşma sonrası İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları yaşanan olayı farklı başlıklarla sayfalarına taşıdı.
İŞTE O MANŞETLER
Mirror: 'Emery, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın son anlarında Youri Tielemans'la tuhaf bir olay yaşadı.'
Sport Bible: 'Emery, Fenerbahçe karşısında oyundan çıkarken Tielemans'la tartıştı ve onu iterken görüntülendi.'
The Sun: 'Öfkeli Unai Emery, Aston Villa'nın Fenerbahçe galibiyetinin kapanış anlarında Youri Tielemans'ı sansasyonel şekilde itti.'
TNT Sports: 'Unai Emery'nin takımı zorlu bir galibiyet aldı. Kaleci Marco Bizot'nun kritik kurtarışları sonucu belirledi.'
BBC: 'Emery, Premier Lig şampiyonluğunu hayal etmekten ziyade Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.'