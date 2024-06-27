Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi!

Portekiz maçından sonra 'Hakan neden bu kadar geride oynuyor!' dedik. Montella bizi dinlemiş olmalı. Hakan önde oynadığı zaman gol de atar, takımı da yönetir... Dün yaptığı gibi hocam...

Sonrasında Kenan öyle bir gol kaçırdı ki... Ah Kenan ah! Montella, Cenk ve Kerem'i de daha önce oyuna alabilirdi. Bir puan bize son 16 için yetiyordu ama bu bizi kesmezdi!

Cenk Tosun, uzatmalarda attığı klas golle 'bu iş bu kadar' dedi.

Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayaklarına sağlık. Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Barış Alper'in potansiyelini gördük.

