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Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Çekya - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (A Milli Takım spor haberi)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 08:43
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Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – HELAL OLSUN

Rakip Çekya'ydı ve hem galibiyet hem beraberlik son 16'ya kalabilmemizin yolunu açıyordu. Yani maçın başında sonucun %66'sı bizim lehimizeydi. Bu şartlar altında başladığımız karşılaşmada bir de Çekya 20. dakikada 10 kişi kalınca kağıt üzerinde olan avantajımız sahada da oluştu. Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda dün çok doğru bir iş yaptı. İlk defa doğru orta ile çıktı.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

İtalyan hocanın Salih-İsmail ikilisi ve önlerinde Hakan'la başlaması takımın özellikle stoper mevkiindeki eksikliğinden ve aynı zamanda güven vermemesinden dolayı oradaki taşıyıcı kolon rolünü oynadı. Bu kurgu da orta saha merkezine direnç getirdi. Aslında bu ikinin defansif açıdan birbirine tamamlaması yalnız orta saha değil tüm takıma güven verdi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Montella'nın özellikle forvetsiz seçimi 4/6/0, Arda ve Hakan'la bunu tercih etmesi topun bizim ayağınızda kalmasını sağladı. İlk yarı çok coşkulu değildik ve net gol pozisyonumuz da yoktu ama ikinci yarıya çok iyi başladık rakibe baskımızı hissettirdik. Kaptanımız Hakan'ın mükemmel vuruşu sayesinde öne geçtik. Bu ara Barış'ın getirdiği topu boş kaleye Arda atsa 2-0 olur ve maçı bitirirdik. Ama olmadı.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Yediğimiz erken golle de rakibi karşılaşmaya ortak ettik. Orta saha merkezden İsmail ve Salih'in çıkması bu alandaki savunma direncimizi azalttı. Arda ile Kenan değişikliği doğru ama geç kalındı. Cenk doğru bir tercihti. Bu galibiyet anamızın ak sütü gibi helal. Şimdi rakip Avusturya. İyi hazırlanırsak onları da geçer ve çeyrek finale çıkarız. Neden olmasın?

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR

Montella'nın santrforsuz (golcüsüz) sistemini doğru bulmadığımı her fırsatta dile getiriyorum. Ama hocamız inadından bir türlü vazgeçmiyor.
Oysa dünkü maçın hikayesi o kadar güzel yazılmaya başladı ki... Çekya, 20. dakikada 10 kişi kaldı. Hem de önemli oyuncularından biri (Barak) atıldı. Ama pozisyonları bulan 10 kişilik Çekya oldu. İlk yarıda Mert Günok kalesinde devleşti ve iki süper kurtarış yaptı.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Dünkü maçın ilk yarısında bir kişi eksik oynayan Çekya'nın kalesine top isabet ettiremedik. Bu inat neden hocam! Senin elinde Cenk Tosun gibi usta bir golcü varken...
Semih Kılıçsoy gibi geçen sezonun en büyük çıkış yapan bir forveti varken...

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Futbol, forvet oyuncuları ile (golcülerle) anlamlı ve güzel. Öyle olmasaydı futbolda 'forvet, santrfor, golcü' gibi terimler olmazdı, futbol golcüsüz oynanırdı... Dünkü maçın ilk yarısına yazık ettin be hocam.
Maça bir golcü ile başlamış olsaydın ilk yarıda skoru alırdık hocam.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Montella'nın sarı kartı bulunan Salih'i kenara alarak, 2. yarıya Kaan Ayhan ile başlaması çok doğruydu.
Çünkü Çekya'lı futbolcular, Salih'in üzerine çok oynuyordu kırmızıyı görmesi için...
İkinci yarıda bambaşka bir Milli Takım izlemeye başladık, Yanardağ Ordusu gibi Çekya'nın üzerine gittik.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

2. yarıya pozisyonlarla başladık;
Barış Alper'in vuruşunu, Kenan Yıldız'ın şutunu Stanek çeldi.
..Ve 51'de Hakan Çalhanoğlu ile golümüzü bulduk; öne geçtik. Tüm dünya bir anda KIRMIZI-BEYAZ oldu. Süpersin Hakan! İşte bu be!
Oh beee!

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Portekiz maçından sonra 'Hakan neden bu kadar geride oynuyor!' dedik. Montella bizi dinlemiş olmalı.
Hakan önde oynadığı zaman gol de atar, takımı da yönetir... Dün yaptığı gibi hocam...

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Barış Alper en uçtan sağ kenara geçince kendine geldi hocam! Her futbolcu yerinde oynamalı.
66'da Mert Günok'un hatasını Soucek affetmedi. 1-1 oldu skor!
Yumrukla uzaklaştırsana topu Mert Günok kardeşim! Neden tutmaya çalışıyorsun!

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Sonrasında Kenan öyle bir gol kaçırdı ki... Ah Kenan ah! Montella, Cenk ve Kerem'i de daha önce oyuna alabilirdi. Bir puan bize son 16 için yetiyordu ama bu bizi kesmezdi!
Cenk Tosun, uzatmalarda attığı klas golle 'bu iş bu kadar' dedi.
Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayaklarına sağlık. Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Barış Alper'in potansiyelini gördük.

Spor yazarları Çekya - Türkiye maçını değerlendirdi

Ferdi Kadıoğlu'nu Allah nazardan saklasın. Çok çok iyiydi.. Bizim böyle mutluluklara çok ihtiyacımız var. 85 milyon bu galibiyeti kutladı.
Çok stres yaşadık, ömrümüzden birkaç yıl gitti, özellikle dünkü maçın 2. yarısında... Ama her şeye rağmen Çekya'nın fişini çektik ve gruptan çıkmak çok güzel!
Tebrikler Bizim Çocuklar!
Durmak yok yola devam!

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