Arda ve Montella'dan iddialara en iyi cevap! İşte o görüntü

A Milli Takım'ımızın Çekya ile oynadığı F Grubu son maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan yıldızlardan Arda Güler, teknik direktör Vincenzo Montella ile sıcak görüntüler sergiledi.

Portekiz maçı öncesi idmanda çekilen görüntüler üzerinden yapılan spekülasyonları da bu görüntülerle boşa çıkarttılar. Bu esnada milli takımın diğer bir yıldızı İrfan Can Kahveci de rahat durmadı.

İrfan, Montella ve Arda'nın sahada yürüyerek sohbet ettiği sırada genç yıldızın yüzüne top atarak şaka yaptı.

İşte o sıcak görüntüler... 👇