Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

Grupta 4 puanla lider konumda bulunan Hollanda son 16 turuna lider olarak çıkmak istiyor. 3 puanı bulunan Avusturya ise zorlu karşılaşmada galibiyet için sahaya çıkıyor. Berlin'de oynanan kritik karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

Hollanda - Avusturya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Geertruida, de Vrij, Van Djik, Ake, Veerman, Schouten, Reijnders, Gakpo, Malen, Depay

Avusturya: Pentz, Posch, Wober, Lienhart, Prass, Seiwald, Grillitsch, Wimmer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.