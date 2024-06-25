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Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Berlin'de oynanan karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Hollanda - Avusturya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:56
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Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

Grupta 4 puanla lider konumda bulunan Hollanda son 16 turuna lider olarak çıkmak istiyor. 3 puanı bulunan Avusturya ise zorlu karşılaşmada galibiyet için sahaya çıkıyor. Berlin'de oynanan kritik karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

Hollanda - Avusturya mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Geertruida, de Vrij, Van Djik, Ake, Veerman, Schouten, Reijnders, Gakpo, Malen, Depay

Avusturya: Pentz, Posch, Wober, Lienhart, Prass, Seiwald, Grillitsch, Wimmer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

Fransa - Polonya maçı CANLI izle
Türk Telekom
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