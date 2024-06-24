İşte A Milli Takım'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri!

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.