İşte A Milli Takım'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri!
A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Bizim Çocuklar'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri büyük merak konusu haline geldi. İşte ayrıntılarıyla tüm olası senaryolar...
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Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.
EN İYİ 3. LÜK İHTİMALİ
Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.
Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak. Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.
C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor. Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.
A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.
Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.
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