İskoçya Macaristan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ:
İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Dardai, Bolla, Styles, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İskoçya - Macaristan maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.