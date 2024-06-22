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Türkiye Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz - Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz kozlarını paylaşacak. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Milli Takımı'mız için büyük önem taşıyor. Milliler, Portekiz'i yenip 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Zorlu müsabaka öncesi 11'ler belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 18:56
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Türkiye Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz - Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta?

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda Türkiye liderliğe yerleşirken, Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇINDA İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leao, Ronaldo

2 İSİM KART SINIRINDA!

A Milli Takım kadromuzda 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşısında kart görmeleri halinde Çekya müsabakasında süre alamayacak. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart sınırında yer alıyor.

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