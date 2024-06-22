Haberler Haberler Türkiye - Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz izle - EURO 2024

Türkiye - Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz izle - EURO 2024

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşma A Milli Takımı'mız için büyük önem taşıyor. Milliler, Portekiz'i yenip 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Türkiye - Portekiz maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 18:57
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Türkiye - Portekiz maçı CANLI YAYIN | Milli maç canlı izle şifresiz izle - EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz ise Çekya'yı 2-1 yendi.

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. A Milli Takımı'mız, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp üst tura yükselmeyi garantilemek istiyor.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇINDA İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leao, Ronaldo

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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