Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi.

Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım. Demek ki Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim.