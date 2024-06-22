Haberler Haberler Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, A Milli Takım'ın EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu ve "Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik" dedi. İşte Terim'in o sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 23:34
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Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz BVB Dortmund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada kendi kalesine Samet Akaydin ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim, "Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik" yorumunda bulundu ve şunları söyledi:

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım. Demek ki Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu güvenimizi samimi şekilde turnuva bitinceye kadar, kimseyi tek tek suçlamadan destek olmalıyız.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

İnsanlar kötü günde belli olur. Bizim de kötü günümüz ve şimdi hocamıza, takımımıza yardım etmemiz lazım. Portekiz'e her takım yenilebilir.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Türk halkından bir ricam var. Muhakkak 11 tartışılır. Sosyal medyayı önleyemezsiniz.

Fatih Terim'den Milli Takım yorumu: Ne ofansif ne defansif...

Ama hocamıza, tüm kadromuza ve çalışanlarımıza lütfen Çekya maçına en iyi şekilde çıkarmak için gereken moral ve desteği vermeliyiz. Eleştiri turnuvadan sonra yapılır.

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