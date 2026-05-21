CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış gününde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 12:51
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

Açılış gününde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin spora yaptığı yatırımlara dikkati çeken Bakan Bak, "Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen bakanlıklara teşekkür ediyorum. Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var, onlara Türkiye'ye kazandırdıkları başarılar nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok uluslararası turnuvanın Türkiye'de yapıldığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi sayesinde sporda büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi modern stadyumlar, modern yüzme havuzları her şeyiyle spor ülkesi Türkiye var. Bu nedenle tüm misafirlerimize Türkiye'ye İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Tüm kültürler burada, mutfaklar burada. Dünya burada, hoş geldiniz sefalar getirdiniz."

Ve G.Saray sezonun ilk bombasını patlatıyor!
Kocaman kolları sıvadı! 3 ismi F.Bahçe'ye getiriyor
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda dünyaya barış mesajı: "Tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı!
Cherif'e büyük şok! İki başkan adayı da...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür 13:40
"Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" "Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" 12:02
Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı 11:55
"Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir" "Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir" 11:23
Başakşehir Ömer Ali Şahiner ile nikah tazeledi! Başakşehir Ömer Ali Şahiner ile nikah tazeledi! 11:19
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! 11:16
Daha Eski
Cherif'e büyük şok! İki başkan adayı da... Cherif'e büyük şok! İki başkan adayı da... 10:41
F.Bahçe'de 2 flaş ayrılık! F.Bahçe'de 2 flaş ayrılık! 10:31
İlkin Aydın: Her turnuvada hedef şampiyonluk İlkin Aydın: Her turnuvada hedef şampiyonluk 10:22
Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı! Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı! 10:19
EuroLeague'de Final Four heyecanı! EuroLeague'de Final Four heyecanı! 10:14
G.Saray Ümit Milli futbolcunun peşinde! G.Saray Ümit Milli futbolcunun peşinde! 10:04