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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takımımız, EURO 2024'te F Grubu 2. maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olurken maçın ardından Bizim Çocuklar'ın gruptan nasıl çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte tüm ihtimaller...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:32
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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım'ımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Turnuvaya Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, turnuvanın favorisi Portekiz'e 3-0 mağlup olurken ilk maçlarını kaybeden Gürcistan ve Çekya 1-1 berabere kaldı.

TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Bu sonuçlar sonrası herkes "Milli Takım gruptan nasıl çıkar?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

İşte millilerin F Grubundan çıkması için gereken o ihtimaller...

- Çekya maçında alacağımız galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Milli Takım son maçında Çekya'ya yenilir, Portekiz de Gürcistan'ı yenerse F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu ihtimalde Çekya grubu ikinci sırada tamamlayacak.

- Son maçta Çekya'ya yenilirsek, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alacak, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncülük hesabına dahil olacak.

Son maçlar öncesi oluşan puan durumu şu şekilde:

1-) Portekiz: 6 puan / +4 averaj

2-) Türkiye: 3 puan / -1 averaj

3-) Çekya: 1 puan / -1 averaj

4-) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçımızda Çekya ile karşı karşıya geleceğiz. Bizim açımızdan tamam mı devam mı niteliğinde olacak kritik mücadele 26 Haziran Çarşamba akşamı saat 22.00'de Hamburg'daki 49 bin kişilik Volksparkstadion'da oynanacak.

İŞTE TURNUVADA MAÇ TAKVİMİ

1.GRUP MAÇLARI 14-18 HAZİRAN

2. GRUP MAÇLARI 19-22 HAZİRAN

3. GRUP MAÇLARI 23-26 HAZİRAN

SON 16 TURU MAÇLARI: 29 HAZİRAN - 2 TEMMUZ

ÇEYREK FİNALLER 5-6 TEMMUZ

YARI FİNALLER 9-10 TEMMUZ

FİNAL 14 TEMMUZ 2

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