Haberler Haberler Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de hangi isimlere şans vereceği büyük merak konusuydu. Deneyimli çalıştırıcı özellikle Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika A Milli Takım haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:45
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Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Milliyet'in haberine göre, İtalyan hoca hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi'ye mücadelede forma verecek.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz"

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

"Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Polonya maçındaki savunma hataları, İsmail ve Ferdi'nin devam eden sakatlıkları ve en son İrfan Can'da yaşanan sıkıntı nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli savunma oyuncu dün arkadaşları ile vedalaştı.

Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...

Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.

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