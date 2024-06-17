Montella'dan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Gürcistan maçında...
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de hangi isimlere şans vereceği büyük merak konusuydu. Deneyimli çalıştırıcı özellikle Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika A Milli Takım haberleri
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:45
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ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.
Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.
Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Milliyet'in haberine göre, İtalyan hoca hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi'ye mücadelede forma verecek.
Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz"
"Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.
Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.
Polonya maçındaki savunma hataları, İsmail ve Ferdi'nin devam eden sakatlıkları ve en son İrfan Can'da yaşanan sıkıntı nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli savunma oyuncu dün arkadaşları ile vedalaştı.
Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.
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