Fransa'da Kylian Mbappe korkuttu! Kanlar içinde yerde kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi.
Düsseldorf Arena'da oynanan maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransızlar olurken, Kylian Mbappe'nin sakatlığı maça damgasını vurdu.
Mücadelenin son dakikalarında Avusturyalı oyuncunun omzu, burnuna gelen Fransız yıldız, kanlar içerisinde yerde kaldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Olivier Giroud'a bıraktı.
BURNU KIRILDI!
Öte yandan Fransız basını, Kylian Mbappe'nin burnunun kırıldığını yazdı.