Belçika 0-1 Slovakya | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi.
Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Slovakya, büyük bir sürprize imza atarak Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
Slovakya'nın golünü 7. dakikada Ivan kaydetti.
Slovakya gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Belçika ise Romanya ile mücadele edecek.
BU SONUÇLA BİRLİKTE E GRUBU'NDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Romanya: 3
2- Slovakya: 3
3- Belçika: 0
4- Ukrayna: 0
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
#ÖZET | 🇸🇰 Slovakya'dan Belçika karşısında kritik galibiyet. 📌 Slovakya, E Grubu maçında Belçika'yı mağlup etti ve #EURO2024'e galibiyetle başladı. Lukaku'nun VAR'dan dönen golleri ve yakaladığı pozisyonlar maça damga vurdu. 💥📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/Js9A6tDrlf
#ÖZET | 🇸🇰 Slovakya'dan Belçika karşısında kritik galibiyet. 📌 Slovakya, E Grubu maçında Belçika'yı mağlup etti ve #EURO2024'e galibiyetle başladı. Lukaku'nun VAR'dan dönen golleri ve yakaladığı pozisyonlar maça damga vurdu. 💥📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/Js9A6tDrlf— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024