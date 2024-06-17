Belçika 0-1 Slovakya | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Slovakya, büyük bir sürprize imza atarak Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Slovakya'nın golünü 7. dakikada Ivan kaydetti.

Slovakya gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Belçika ise Romanya ile mücadele edecek.

BU SONUÇLA BİRLİKTE E GRUBU'NDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Romanya: 3

2- Slovakya: 3

3- Belçika: 0

4- Ukrayna: 0