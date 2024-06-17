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Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Avusturya - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:53
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Avusturya Fransa maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geliyor.

TSİ 22.00'de başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVUSTURYA - FRANSA İLK 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Kante, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Thuram

📺AVUSTURYA - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FRANSA 3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Fransa Milli Takımı, son yıllarda çıkış yakaladığı jenerasyonla turnuva tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak yer alıyor.

RANGNICK'IN "SİSTEM TAKIMI"

Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerindeki tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve sonrasında hazırlık maçında Türkiye'yi farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor.

Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor.

Inter'de bu sezon kiralık forma giyen Marko Arnautovic ve Freiburg'dan Michael Gregoritsch ise Avusturya'nın turnuvada gol ayakları.

Elemelerde Sabitzer 4, Baumgartner ve Gregoritsch ise 3'er golle skora katkı yaptı.

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