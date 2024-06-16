Haberler Haberler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çifte bayram olsun istiyoruz!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çifte bayram olsun istiyoruz!

EURO 2024'te heyecan başladı. A Milli Takımı'mız da 18 Haziran'da oynayacağı Gürcistan maçı için geri sayıma geçti. Karşılaşmaya kısa bir süre kala TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem hazırlıklar, hem de  Almanya'da yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:34
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çifte bayram olsun istiyoruz!

Avrupa futbolunun kalbi Almanya'da atıyor… EURO 2024 tüm heyecanıyla başlarken, Türkiye 18 Haziran'da oynanacak Gürcistan maçı için gün sayıyor. Ay-Yıldızlı futbolcularımız hazırlıklarını sürdürürken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi de Almanya'da futbolun patronlarıyla buluştu. Sabah'a konuşan Mehmet Büyükekşi'ye hem hazırlıkları, hem de Almanya'da yaşananları anlattı. İşte o sözler...

80 MİLYON TEK YÜREK OLALIM

"Sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızın ve Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bayramlar ailemizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla, çevremizle birlikte kutlanır. Milli takımımızın başarılarında 80 milyon vatandaşımız aynı anda bayram sevinci yaşar. Bayramın 3. günü şampiyonadaki ilk maçımız olan Gürcistan galibiyeti ile milletimize çifte bayram yaşatmak istiyoruz."

TRİBÜNLER TÜRK KIRMIZISI!

"Milli maçlarımız sırasında Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya, kadın-erkek, gençyaşlı 80 milyon vatandaşımız tek yürek olacak. Almanya'da ve Avrupa'nın her yerinden stada gelen vatandaşlarımız omuz omuza tek yürek olacak. Türk kırmızısı tribünlerin hakim rengi olacak. Stadyumlara milli takımımızı desteklemeye gelen vatandaşlarımızdan milli formalarını giyip, Türk bayrakları ile stada gelmelerini rica ediyorum."

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

"Ekranları başında vatandaşlarımızı milli formalarını giyerek, dualarla milli takımımızı yürekten desteklemeye davet ediyorum. Sevinçlerimiz paylaşıldıkça büyür. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembollerinden milli takımımızı hep birlikte omuz omuza destekleyelim. 25.8 yaş ortalamamızla Çekya ile birlikte Avrupa'nın açık ara en genç iki milli takımından birisiyiz. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli ve yetenekli. Teknik direktörümüz Montella ile takımımıza güveniyoruz."

ÖNCELİK GRUPTAN ÇIKMAK

"Genç jenerasyonun yaratılması, alt yaş milli takımlarımızla özel olarak ilgilenmemiz çok önem verdiğimiz bir projemiz. EURO 2024'te önce grubumuzdan çıkmayı, ev sahibi olacağımız EURO 2032'de Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Almanya'nın en iyi kamp tesislerinden birisinde kamp yapıyor takımımız. Yönetim Kurulu üyelerimizden Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt, oyuncularımızla yakından ilgileniyor. Kampta pozitif bir hava var. Moral ve motivasyonumuz yerinde."

AÇILIŞTA BAŞKANLARLA BULUŞTUK

"EURO 2024 açılış seremonisi öncesi FIFA ve UEFA Başkanları, grubunuzdaki diğer 3 ülkenin (Gürcistan, Portekiz, Çekya) federasyon başkanları ile buluştuk. Mücadele gücü yüksek, centilmence bir turnuva geçmesi dileklerimizle birbirimize başarılar diledik ve açılış maçı olan Almanyaİskoçya karşılaşmasını hep birlikte izledik."

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