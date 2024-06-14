UEFA Galatasaraylı A Milli oyuncuları paylaştı

EURO 2024'te mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. İlk hedefi gruptan çıkmak olarak belirleyen ay-yıldızlılar, ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak.

Dev turnuva öncesi UEFA'nın resmi sitesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. UEFA, Galatasaray'da forma giyen A Milli yıldızlar Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı paylaştı.