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UEFA Galatasaraylı A Milli oyuncuları paylaştı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçlar öncesi UEFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. UEFA resmi hesabından, Galatasaraylı A Milli oyuncuları paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:58
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UEFA Galatasaraylı A Milli oyuncuları paylaştı

EURO 2024'te mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. İlk hedefi gruptan çıkmak olarak belirleyen ay-yıldızlılar, ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak.

Dev turnuva öncesi UEFA'nın resmi sitesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. UEFA, Galatasaray'da forma giyen A Milli yıldızlar Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı paylaştı.

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