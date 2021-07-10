Haberler Savunma Hattı İngiltere'nin İtalya maçındaki güvencesi savunması oldu! Maguire ve Jhon Stones'tan parmak ısırtan performans

İngiltere'nin İtalya maçındaki güvencesi savunması oldu! Maguire ve Jhon Stones'tan parmak ısırtan performans

Tüm dünya, EURO 2020 final maçında İngiltere ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği müsabakayı bekliyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği turnuvanın artık sonuna gelindi. İtalyanların turnuvadaki gözle görülür özelliği şüphesiz ki takım birliği. İngiltere'nin ise, İtalya önündeki güvencesi savunması. EURO 2020 boyunca özellikle Harry Maguire ve Jhon Stones'un istatistikleri dikkat çekerken, bunun en belirgin hali yarı finalde oynanan Danimarka maçında oldu. Maguire ve Stones, Danimarka'nın golcülerine adeta savunma dersi verdi. İşte detaylar...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:48
İngiltere'nin İtalya maçındaki güvencesi savunması oldu! Maguire ve Jhon Stones'tan parmak ısırtan performans

Ve Nefesler tutuldu, tüm dünya EURO 2020 finalinde İngiltere ve İtalya'nın karşı karşıya geleceği müsabakayı bekliyor. İtalya, yarı finalde İspanya'yı penaltılarda geçerken, İngiltere Danimarka engelini aşmıştı.

İngiltere, turnuva boyunca 'savunma futbolu ile oynadığı' iddiası nedeniyle eleştirilse de, aslında bu pozisyon onlar için hayati önem taşıdı.

Öyle ki İngilizler, turnuva boyunca en az gol yiyen takımlardan biri oldu ve rakip forvetlere nefes aldırmadı. Gareth Southgate'in öğrencileri, savunmada tüm dünyaya ders verdi.

DANİMARKA MAÇINDA DEV İSTATİSTİK
İngiltere'nin Danimarka ile Wembley'de oynadığı yarı final mücadelesinde stoperler Harry Maguire ve John Stones, etkili oyunuyla takımını savundu.

BEL KEMİĞİ MAGUIRE
Harry Maguire, Danimarka maçında 2 kez top kaptı, 18 kez girdiği ikili mücadelede 13 kez başarılı oldu ve 5 kez de topu uzaklaştırarak alkışları topladı.

Bununla beraber Maguire'ın stoperdeki ekürisi Jhon Stones da, 7 kez girdiği ikili mücadelelerde 4 kez başarılı oldu ve 2 kez de topu uzaklaştırmayı başararak Danimarka forverlerine şans tanımadı.

SON DAKİKA