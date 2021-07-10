İngiltere'nin İtalya maçındaki güvencesi savunması oldu! Maguire ve Jhon Stones'tan parmak ısırtan performans

Ve Nefesler tutuldu, tüm dünya EURO 2020 finalinde İngiltere ve İtalya'nın karşı karşıya geleceği müsabakayı bekliyor. İtalya, yarı finalde İspanya'yı penaltılarda geçerken, İngiltere Danimarka engelini aşmıştı.

İngiltere, turnuva boyunca 'savunma futbolu ile oynadığı' iddiası nedeniyle eleştirilse de, aslında bu pozisyon onlar için hayati önem taşıdı.

Öyle ki İngilizler, turnuva boyunca en az gol yiyen takımlardan biri oldu ve rakip forvetlere nefes aldırmadı. Gareth Southgate'in öğrencileri, savunmada tüm dünyaya ders verdi.

DANİMARKA MAÇINDA DEV İSTATİSTİK

İngiltere'nin Danimarka ile Wembley'de oynadığı yarı final mücadelesinde stoperler Harry Maguire ve John Stones, etkili oyunuyla takımını savundu.

BEL KEMİĞİ MAGUIRE

Harry Maguire, Danimarka maçında 2 kez top kaptı, 18 kez girdiği ikili mücadelede 13 kez başarılı oldu ve 5 kez de topu uzaklaştırarak alkışları topladı.

Bununla beraber Maguire'ın stoperdeki ekürisi Jhon Stones da, 7 kez girdiği ikili mücadelelerde 4 kez başarılı oldu ve 2 kez de topu uzaklaştırmayı başararak Danimarka forverlerine şans tanımadı.