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Galatasaray'dan Mancini paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, EURO 2020'yi kazanan İtalya'nın teknik direktörü olan Mancini'yi sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla kutladı. İtalyan teknik adam bir dönem sarı kırmızılı takımı çalıştırmış ve bir Türkiye Kupası kazanmıştı. İşte Galatasaray'ın o mesajı...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:14
Galatasaray'dan Mancini paylaşımı!

İtalya, EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Mancini, ülkesini 53 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adamı sarı-kırmızılı kulüp unutmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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