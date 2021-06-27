Danimarka Galler'i 4'ledi!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmayı Kasper Dolberg (2), Joakim Maehle ve Martin Braithwaite'ın golleriyle kazanmayı başaran Vikingler, 3 Temmuz'da Bakü'de Hollanda-Çekya galibiyle yarı final için mücadele edecek. Galler'de Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. 90+4'te Braitwaite'ın ofsayta takılan golü VAR sonrası geçerli sayıldı.

MUTLUYUM

Galler filelerine 2 gol bırakan Danimarkalı Dolberg, "Tribünlerde taraftarımızı görmek büyük mutluluktu. Biz güçlü bir oyuncu grubuyuz. Böyle bir grubun parçası olduğum için gururluyum. 4 golle kazanmak çok önemliydi. Gollere devam etmeliyiz" diye konuştu.