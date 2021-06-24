İspanya’dan gol şov: 5-0

E Grubu'nda İspanya, son maçta Slovakya'yı 5-0 yenip ikinci oldu ve son 16 turuna yükseldi. Sevilla Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Luis Enrique'nin öğrencileri rahat bir galibiyete imza attı. 10. dakikada Koke'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem Kuipers, VAR'da pozisyonu tekrar izleyerek penaltıya hükmetti. Alvaro Morata'nın penaltısına geçit vermeyen Slovak kaleci Dobravka, 30. dakikada topu kendi kalesine tokatladı: 1-0. Laporte, Sarabia, Ferran Torres ve Kucka'nın (kk) golleriyle farka giden İspanya, 28 Haziran Pazartesi günü Hırvatistan ile çeyrek final için kapışacak.