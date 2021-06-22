Büyük fiyasko

A Milli Takımımızın, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olması ve turnuvaya sıfır puanla veda etmesi, dış basında büyük yankı buldu. EURO 2020 öncesi dış basında Türkiye için 'gizli favori' yorumları yapan İngiliz ve Fransız basını, Milli Takım'ın sıfır çekerek turnuvaya vedasına fiyasko ve felaket başlıkları attı. İngiliz BBC, 'Gizli favorilikten felakete' dediği haberinde şu ifadeleri kullandı: Yalnızca biz de değil, çoğu insanın aklının bir köşesinde Türkiye geçiyordu. Şenol Güneş'in takımı, gizli favori olarak girdiği turnuvadan felaket bir şekilde elendi.

TEK AVUNTU İRFAN'IN GOLÜ

Fransız Le Figaro da Türkiye'nin sıfır çekerek elenmesini 'fiyasko' bşlığıyla okuyucularına aktarmayı tercih etti. Le Figaro'nun Türkiye değerlendirmesinde de şöyle denildi: Türkiye'nin bu şekilde elenmesi tam bir felaket. Türk halkını ayırırsak turnuvayı takip eden kimsenin tahmin etmeyeceği bir sonuç aldılar. İtalya maçında yokları oynadılar. Galler ile mücadele edemediler. Maçın sonunda oyuncular psikolojik olarak dağıldı. Güneş'in oyuncuları kendilerini avutacak bir galibiyet bile alamadılar. İrfan Can Kahveci'ni golü, Türkiye'nin tek avuntusu oldu.

SAHADA ADETA YÜRÜDÜK

EURO 2020'de rakiplerimiz 90 dakika koşup savaşırken, biz sahada sadece yürüdük. Milli Takımımız üç maçta da rakiplerinden daha az koştu.

EN KÖTÜ 5. TAKIM

BBC ayrıca bir başka değerlendirmesinde Türkiye'nin performansının tarihin en kötü 5. Avrupa Şampiyonası performansı olduğunu yazdı.

HELAL OLSUN MERT MÜLDÜR

Milli takım, başta Şenol Güneş olmak üzere yoğun eleştiriler alırken, tek takdir edilen isimse Mert Müldür oldu. İsviçre maçında takımın ayakta kalan tek ismi olan Sassuolo'lu sağ bek için sosyal medyada yapılan yorumlarda "Hiçbirine hakkımız helal değil, sadece Mert'e helal olsun" ifadeleri ağırlıktaydı.

MİLLİLER DÜN YURDA DÖNDÜLER

Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup elemelerinde veda eden A Milli Takım yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 15.00'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, kendi araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Milli futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.