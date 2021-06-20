İtalya-Galler maçı CANLI

A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım'ımızın gruptaki diğer rakipleri İtalya ve Galler de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor.

A Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 2'de 2 yapan İtalya 6 puanla maç öncesi ilk sırada bulunuyor. İtalya hem Türkiye'yi hem de İsviçre'yi 3-0'lık skorlarla geçmişti. Galler ise oynadığı 2 mücadeleden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkarırken karşılaşma öncesi 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İTALYA-GALLER İLK 11'LER

İTALYA: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Chiesa, Belotti.

GALLER: Ward; Roberts, Gunter, Rodon, Ampadu, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James

İTALYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan İtalya - Galler maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.