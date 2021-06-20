Haberler Euro 2020 İtalya-Galler maçı CANLI

İtalya-Galler maçı CANLI

'ımızın da mücadele ettiği üçüncü maçında İtalya ile Galler kozlarını paylaşacak. Galler, İtalya’yı yenmesi halinde 7 puanla gruptan ilk sırada çıkan takım olacak. İtalya’ya ise liderlik için her türlü beraberlik ve galibiyet yeterli olacak. Heyecan katsayısı yüksek bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 18:57
İtalya-Galler maçı CANLI

A Grubu üçüncü maçında ile karşılaşan 'ımızın gruptaki diğer rakipleri İtalya ve Galler de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor.

A Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 2'de 2 yapan İtalya 6 puanla maç öncesi ilk sırada bulunuyor. İtalya hem Türkiye'yi hem de İsviçre'yi 3-0'lık skorlarla geçmişti. Galler ise oynadığı 2 mücadeleden 1 galibiyet 1 beraberlik çıkarırken karşılaşma öncesi 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İTALYA-GALLER İLK 11'LER

İTALYA: Donnarumma; Toloi, Bonucci, , Emerson; , , ; Bernardeschi, Chiesa, Belotti.

GALLER: ; Roberts, Gunter, , , N. Williams; , Allen; , ,

İTALYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan İtalya - Galler maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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