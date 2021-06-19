Macaristan Fransa maçı CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda bugün Macaristan ile Fransa karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanan müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen Didier Deschamps'ın ekibi, rakibi ile oynadığı son 5 maçı toplam 12 gol atarak kazandı.
Turnuvadaki ilk maçında Portekiz'e 3-0 yenilen ev sahiplerden Macaristan ise rakibini mağlup ederek gruptan çıkma umutlarını son mücadeleye taşımak istiyor.
İLK 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe