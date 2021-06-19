Haberler Euro 2020 Macaristan Fransa maçı CANLI

Macaristan Fransa maçı CANLI

EURO 2020'de Macaristan ve Fransa, Ferenc Puskas Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İngiliz hakem 'in düdük çaldığı müsabaka, saat 16.00'da başladı. Fenerbahçeli 'nin de ilk 11'de forma giydiği Macaristan, Fransa karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:03
Macaristan Fransa maçı CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda bugün Macaristan ile Fransa karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanan müsabakada İngiliz hakem düdük çalıyor.

İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen 'ın ekibi, rakibi ile oynadığı son 5 maçı toplam 12 gol atarak kazandı.

Turnuvadaki ilk maçında Portekiz'e 3-0 yenilen ev sahiplerden Macaristan ise rakibini mağlup ederek gruptan çıkma umutlarını son mücadeleye taşımak istiyor.

İLK 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, , , , , , , , Adam Szalai

Fransa: , , , , , Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

SON DAKİKA