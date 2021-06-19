Macaristan - Fransa: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu maçında Macaristan ile Fransa karşılaştı. Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Zorlu geçen karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.
İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen Didier Deschamps'ın ekibi, rakibi ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin de ilk 11'de forma giydiği Macaristan, Fransa karşısında 1 puanı kaptı.
Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Attila Fiola kaydederken, Fransa'nın golü 66. dakikada Griezmann'dan geldi.
Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla lider konumda yer aldı. Gruptaki ilk puanını alan Macaristan ise maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.
EURO 2020 F Grubu'nda 3. maçlar çarşamba günü oynanacak mücadelerlerle devam edecek. 23 Haziran TSİ 22.00'de Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecek.