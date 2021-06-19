Haberler Euro 2020 Macaristan - Fransa: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Macaristan - Fransa: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Ferenc Puskas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem 'in düdük çaldığı müsabaka 1-1 berabere bitti. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Fransa, Almanya galibiyetinin ardından bu maçı 1 puanla tamamladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:59 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:03
Macaristan - Fransa: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu maçında Macaristan ile Fransa karşılaştı. Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Zorlu geçen karşılaşmada İngiliz hakem düdük çaldı.

İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen 'ın ekibi, rakibi ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçeli 'nin de ilk 11'de forma giydiği Macaristan, Fransa karşısında 1 puanı kaptı.

Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Attila kaydederken, Fransa'nın golü 66. dakikada Griezmann'dan geldi.

Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla lider konumda yer aldı. Gruptaki ilk puanını alan Macaristan ise maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.

EURO 2020 F Grubu'nda 3. maçlar çarşamba günü oynanacak mücadelerlerle devam edecek. 23 Haziran TSİ 22.00'de Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecek.

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