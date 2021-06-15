Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç istatistik! İşte ilk maçlarda kendi kalesine gol atanlar (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Henüz 12 maçın oynandığı EURO 2020 turnuvasında ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı.

EURO 2020, Euro 2016 ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine en fazla gol atılan turnuva oldu.

EURO2020'de şimdiye kadar milli oyuncumuz Merih Demiral, Wojciech Szczesny ve Mats Hummels kendi ağlarını havalandırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE 'KENDİ KALESİNE GOL' İSTATİSTİĞİ

En hızlı kk:

Anton Ondrus

Çekoslovakya - Hollanda / 1976

Bir kaleciden ilk kk:

Wojciech Szczesny, 18. dakika

Polonya - Slovakya, 2021

En hızlı kk:

Wojciech Szczesny, 18. dakika

Polonya - Slovakya, 2021

Bir oyuncudan en hızlı kk:

Igor Tudor, 22. dakika

Hırvatistan - Fransa, 2004

En geç kk:

Birkir Mar Saevarsson, 88. dakika

İzlanda - Macaristan - 2016

En fazla kk olan turnuva:

3 - UEFA Euro 2016, UEFA Euro 2020

En fazla kk atan takım:

3 - Hollanda