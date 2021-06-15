Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç istatistik! İşte ilk maçlarda kendi kalesine gol atanlar (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: 'de ilginç istatistik! İşte ilk maçlarda kendi kalesine gol atanlar ()

Son dakika spor haberi: heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Henüz 12 maçın oynandığı EURO 2020 turnuvasında ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı. EURO 2020,  ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine en fazla gol atılan turnuva oldu. İşte o istatistik ve tüm detaylar... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 23:26
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç istatistik! İşte ilk maçlarda kendi kalesine gol atanlar (EURO 2020 haberi)

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Henüz 12 maçın oynandığı EURO 2020 turnuvasında ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı.

EURO 2020, ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine en fazla gol atılan turnuva oldu.

EURO2020'de şimdiye kadar milli oyuncumuz , ve kendi ağlarını havalandırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE 'KENDİ KALESİNE GOL' İSTATİSTİĞİ

En hızlı kk:
Anton Ondrus
Çekoslovakya - Hollanda / 1976

Bir kaleciden ilk kk:
Wojciech Szczesny, 18. dakika
Polonya - Slovakya, 2021

En hızlı kk:
Wojciech Szczesny, 18. dakika
Polonya - Slovakya, 2021

Bir oyuncudan en hızlı kk:
, 22. dakika
- Fransa, 2004

En geç kk:
Birkir Mar Saevarsson, 88. dakika
İzlanda - Macaristan -

En fazla kk olan turnuva:
3 - ,

En fazla kk atan takım:
3 - Hollanda

SON DAKİKA