Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç istatistik! İşte ilk maçlarda kendi kalesine gol atanlar (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Henüz 12 maçın oynandığı EURO 2020 turnuvasında ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı.
EURO 2020, Euro 2016 ile birlikte Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine en fazla gol atılan turnuva oldu.
EURO2020'de şimdiye kadar milli oyuncumuz Merih Demiral, Wojciech Szczesny ve Mats Hummels kendi ağlarını havalandırdı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE 'KENDİ KALESİNE GOL' İSTATİSTİĞİ
En hızlı kk:
Anton Ondrus
Çekoslovakya - Hollanda / 1976
Bir kaleciden ilk kk:
Wojciech Szczesny, 18. dakika
Polonya - Slovakya, 2021
En hızlı kk:
Wojciech Szczesny, 18. dakika
Polonya - Slovakya, 2021
Bir oyuncudan en hızlı kk:
Igor Tudor, 22. dakika
Hırvatistan - Fransa, 2004
En geç kk:
Birkir Mar Saevarsson, 88. dakika
İzlanda - Macaristan - 2016
En fazla kk olan turnuva:
3 - UEFA Euro 2016, UEFA Euro 2020
En fazla kk atan takım:
3 - Hollanda