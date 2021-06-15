Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberleri | Christian Eriksen'den bir açıklama daha geldi!

Son dakika haberleri | 'den bir açıklama daha geldi!

'de oynanan maçının 44. dakikasında kalbi duran , herkesi korkutmuştu. Saha içinde başta takım arkadaşı olmak üzere müdahalesi hemen gerçekleştirilen , daha sonra sağlık görevlilerinin yoğun çabası sonrası hayata tutunmuştu. İki gündür hastanede tutulan Eriksen'den yeni bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 10:35
Son dakika EURO 2020 haberleri | Christian Eriksen'den bir açıklama daha geldi!

'de oynanan maçının 44. dakikasında kalbi duran , herkesi korkutmuştu. Saha içinde başta takım arkadaşı olmak üzere müdahalesi hemen gerçekleştirilen , daha sonra sağlık görevlilerinin yoğun çabası sonrası hayata tutunmuştu.

İki gündür hastanede tutulan Eriksen'den yeni bir mesaj geldi. Yıldız futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm için oynayın." dedi.


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