Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

Son dakika spor haberleri | için Ballon D'or önerisi! İşte olayında yaptıkları

'de oynanan Finalnadiya maçında talihsiz bir olay yaşanmış ve 'in kalbi durmuştu. Sahadaki herkesin bir anda şoka girdiği olayda kaptanı , sakinliğini korumuş ve liderliğini konuşturmuştu. Doktorların ifadesine göre yaptığı ilk müdahale ile takım arkadaşının hayatını kurtaran , tüm dünyaca takdir toplamıştı. İşte Kjaer'e yapılan övgüler ve yıldız futbolcunun olay esnasında yaptıkları...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:22
Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

'deki - maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yere yığılıp kalan Danimarkalı futbolcu , tüm dünyanın yüreğini ağzına getirdi. İşte o anlarda Kaptanı , yaptıklarıyla hem Eriksen'in hayatının kurtarılmasında başrol oynadı hem de sahaya inip gözyaşlarına boğulan kız arkadaşı 'ya verdiği moral desteğiyle şimdiden EURO 2020'nin kahramanları arasına girdi.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ TOPLADI

2015-17 yılları arasında 'de forma giyen ve kariyerini 'da sürdüren , - maçındaki örnek davranışlarıyla tüm dünyanın takdirini topladı. Twitter'da çok sayıda çok sayıda futbolsever, her yıl dünyanın en iyi futbolcularına verilen Ballon D'Or ödülünün bu kez 'e verilmesi gerektiğini ifade etti. 'in derlediği haberde söz konusu futbolseverler, "Ballon D'Or bugüne kadar hep dünyanın en iyilerine verildi ama takım arkadaşını hayata döndüren Kjaer'den daha fazla hak eden hiç olmadı" ifadesini kullandılar.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

İŞTE KJAER'İN KAHRAMANLIKLARI

1- 'ndaki maçın 42. dakikasında aniden yere yığılıp kalan 'in yanına koşan ilk isim oldu. Bilinçsiz şekilde baygın yatan Eriksen'in dilini yutup yutmadığını kontrol etti.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

KALP MASAJI YAPTI

2- Eriksen'in boynunu yana çevirip sağlık protokollerine uygun bir açıya getirdi ve milli takım doktoru olay yerine gelene kadar kalp masajı yaptı.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

ÇEMBER OLUŞTURDU

3- İlk müdahaleyi eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra Eriksen'in tedavisini, olay yerine gelen doktorlara bırakan , daha sonra takım arkadaşlarının kol kola girip Eriksen'in etrafında çember oluşturmalarını sağladı. Bu sayede Eriksen'e yapılan müdahalenin kameralara yansımasını önledi.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

SABRINA'YI SAKİNLEŞTİRDİ

4- 'in kız arkadaşı Kvist Jensen'i sakinleştiren kişi de oldu. Kjaer, takım arkadaşı Kasper Schmeichel ile birlikte çaresizce ve korkmuş halde gözyaşı döken Sabrina'nın kontrolünü kaybetmesine engel oldu.

Son dakika spor haberleri | Simon Kjaer için Ballon D'or önerisi! İşte Christian Eriksen olayında yaptıkları

TAKIMI ORGANİZE ETTİ

5- Doktorların saha içindeki müdahalesinin sona ermesinin ardından takım arkadaşlarını organize edip, Christian'ın Eriksen'in sedye ile saha kenarına çıkarılması sırasında etrafını sarıp ona eşlik etmelerini sağladı.

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