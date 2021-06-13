Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları böyle anlattı!

Son dakika spor haberi: 'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları böyle anlattı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de oynanan - maçında bir anda yere yığılarak futbolseverlere korku dolu anlar yaşatan , acil müdahalenin ardından kendisine geldi ve hastaneye kaldırıldı. doktoru de ilk müdahaleyi yaptığı anları ve oyuncunun o anki durumunu anlattı. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:40
Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları böyle anlattı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. - maçı oynandığı sırada bilincini kaybederek yere yığılan yıldız futbolcu , futbolseverleri endişelendirdi. Sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcu derhal stadın yanında bulunan hastaneye kaldırıldı. Eriksen'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Oyuncunun sahada düşmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan doktoru , korku dolu anları şöyle anlattı:

Christian bayıldığında sahaya çağrıldık. Ancak ben düştüğünü görmemiştim. Açıkça bilincini kaybettiği görülüyordu. Yaına vardığımızda nefes alıyordu ve nabzını hissedebiliyordum fakat aniden herkesin gördüğü gibi ona kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Turnuvanın sağlık ekibi de hemen yanımıza, bize yardıma geldi. Yapılacak her şeyi uyguladık. Eriksen'i geri döndürmeyi başardık.

Öte yandan oyuncunun menajeri da Eriksen'in bilincinin yerinde olduğunu ifade ederek "Bilinci açık ve konuşabiliyor. Kahreden bir an yaşadık. Herkes şoke oldu. Kız arkadaşı da hastanede onun yanında" şeklinde konuştu.

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