Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları böyle anlattı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Danimarka-Finlandiya maçı oynandığı sırada bilincini kaybederek yere yığılan yıldız futbolcu Christian Eriksen, futbolseverleri endişelendirdi. Sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcu derhal stadın yanında bulunan hastaneye kaldırıldı. Eriksen'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Oyuncunun sahada düşmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takımı doktoru Martin Boesen, korku dolu anları şöyle anlattı:

Christian bayıldığında sahaya çağrıldık. Ancak ben düştüğünü görmemiştim. Açıkça bilincini kaybettiği görülüyordu. Yaına vardığımızda nefes alıyordu ve nabzını hissedebiliyordum fakat aniden herkesin gördüğü gibi ona kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Turnuvanın sağlık ekibi de hemen yanımıza, bize yardıma geldi. Yapılacak her şeyi uyguladık. Eriksen'i geri döndürmeyi başardık.

Öte yandan oyuncunun menajeri Martin Schoots da Eriksen'in bilincinin yerinde olduğunu ifade ederek "Bilinci açık ve konuşabiliyor. Kahreden bir an yaşadık. Herkes şoke oldu. Kız arkadaşı da hastanede onun yanında" şeklinde konuştu.