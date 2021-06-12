Son dakika EURO 2020 haberi | Uzman doktor açıkladı! Christian Eriksen futbola devam edebilecek mi?
EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Eriksen'in kalbi dururken uzun süre yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Eriksen'den sevindirici haberleri gelirken futbola devam edip edemeyeceği merak konusu olmuştu. A Spor ekranlarına bağlanan Prof. Dr. Taylan Akgün, yıldız futbolcuyu bekleyen süreci açıkladı...