Son dakika spor haberi: Christian Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta Christian Eriksen'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor. Takvim'in haberine göre, bugüne kadar yapılan tüm sağlık kontrollerinden başarıyla çıkan 29 yaşındaki futbolcunun saha içinde kalbinin durması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.



İDMANLAR VE SEYAHATLER...

Eriksen son 1 yılda Danimarka ve Inter formasıyla 61 maça çıktı. İdmanlar ve seyahatler takvimi iyice sıkıştırdı. Eriksen için "Kalbi yoğun maç temposuna dayanmadı" yorumları yapıldı.



8 AY İÇİNDE 2 KEZ POZİTİF OLDU

Yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıl temmuz ayında ve bu yıl mart ayında iki kez Covid'e yakalanması da dikkatleri bu hastalığın kalp üzerindeki etkilerine çevirdi.

RİSK ÇOK YÜKSELDİ...

Uzmanlar Covid geçmişi olan futbolcuların kalp rahatsızlığı riskinin geçmiş yıllara göre yükseldiğini ve sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtiyor.