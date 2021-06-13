Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş Mesut Özil itirafı! "EURO 2020'de bizi destekleyecek"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli 'den flaş itirafı! "'de bizi destekleyecek"

'nin Macar stoperi , 'de 'le oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunurken, 'le arasında geçen diyaloğu da anlattı. Başarılı stoper, Mesut Özil'in turnuvada 'ı da destekleyeceğini belirtip, "Mesut Özil bana ve dışında Macaristan'ı da destekleyeceğini söyledi." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 14:43 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 14:54
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş Mesut Özil itirafı! "EURO 2020'de bizi destekleyecek"

'de formasıyla boy gösterecek olan Fenerbahçeli yıldız stoper , salı günü oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin önemli yayın organlarından Nemzeti'ye konuşan Szalai, 'den takım arkadaşı 'in turnuvada Macaristan'ı destekleyeceğini söyledi.

Szalai, "Mesut Özil, EURO 2020'den önce bana ve tüm ülkeme başarılar diledi. Ayrıca ve dışında Macaristan'ı da destekleyeceğini söyledi." dedi.

"BABAM ÇOK YARDIMCI OLDU"

Szalai, kendisi gibi olan babası hakkında gelen soruya ise, "Çok küçük yaşlardan itibaren bana diğer çocukların sahip olmadığı bilgileri verdi. Bana nasıl düzgünce antrenman yapabileceğimi gösterdi. Özel antrenmanlar yaptırdı. Ben çocukken bir anda boyum uzadı ve koordinasyon problemlerim vardı. Bunu hızlıca aşmamda babamın çok faydası oldu." şeklinde yanıt verdi.

"KUSURSUZ OLMAMIZ LAZIM"

EURO 2020'de , Portekiz ve Almanya ile aynı grupta yer almaları hakkında da konuşan Szalai, "Kusursuz olmamız lazım, hem fiziksel hem de mental açıdan. Maçlar stadyumumuzda olacak ve fantastikler. Onların desteğine karşılık vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

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