Haberler Euro 2020 Danimarka - Finlandiya | CANLI

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'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi. Grubun ilk mücadelesinde ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç 'ın Parken Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede İngiliz hakem düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 20:02
Danimarka - Finlandiya | CANLI

'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi. Grubun ilk mücadelesinde ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç 'ın Parken Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede İngiliz hakem düdük çalıyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Danimarka: , Wass, , Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, , ,

Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, , , , , , Pohjanpalo, Pukki

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