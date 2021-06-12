Danimarka - Finlandiya | CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi. Grubun ilk mücadelesinde Danimarka ile Finlandiya karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın Parken Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...





İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Winde

Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Toivio, Pohjanpalo, Pukki