Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Alessandro Florenzi'den Milli Takım yorumu! "Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler"

Son dakika spor haberi: 'den yorumu! "Ne yazık ki gibi bir yıldıza sahipler"

Son dakika spor haberleri... 'ımızla 'de açılış maçına çıkacak olan 'nın yıldız isimlerinden , golcü futbolcu 'a övgüler yağdırdı. Deneyimli sağ bek yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. 'da harika bir sezon geçirdi. 'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberi: Alessandro Florenzi'den Milli Takım yorumu! "Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler"

'nin başlamasına kısa süre kala heyecan dozu artıyor. Turnuvanın açılış karşılaşması, ile arasında oynanacak. İtalya'nın yıldız isimlerinden , 'a övgüler yağdırdı.

30 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

çok güçlü bir takım. Harika oyuncuları var. Ne yazık ki Burak Yılmaz gibi bir yıldıza sahipler. 'da harika bir sezon geçirdi. Türkiye'nin çok organize bir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi çok iyi analiz ettik. Onlara nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz. Burak Yılmaz ile ilgili özel bir analiz videosu izledik. Nereden şutlar atar, nasıl gol atar izledik. Türkiye genel olarak ceza sahası dışından çok şut atan bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Ceza sahası çevresinden frikik fırsatı vermemeliyiz. gibi bu işin uzmanı bir oyuncuları var.

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