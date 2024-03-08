Epic Games hacklendi mi? Merak edilmekte ve arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Epic Games, bir hacker grubunun şirketin 189 GB'lık belgelerine eriştiği iddialarını araştırıyor. Bu kapsamda birçok kullanıcı olay hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi?

EPİC GAMES HACKLENDİ Mİ?

Bir hacker grubu şirketin 189 GB'lık belgelerine erişmeyi başardığını iddia etti. Bir şirket sözcüsü, Epic'in iddiaları gördükten sonra araştırmaya başladığını dile getirdi. "Mogilievich, Epic ile iletişime geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı. Bu iddiaları gördüğümüzde, dakikalar içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık, yanıt vermediler" dedi. Buna göre Epic Games hacklendi iddialarının bir kesinliliği bulunmamaktadır.