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DIABLO 4 2023 | Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4 fiyatı ve ayrıntılar...

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Diablo 4 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri ne? Oyunun Türkçe dil desteği olacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 11:02 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 11:11
DIABLO 4 2023 | Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4 fiyatı ve ayrıntılar...

Blizzard tarafından geliştirilen ve nihayet oyuncularla buluşturulmaya hazırlanan Diablo 4 sistem gereksinimleri yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Blizzard Entertainment'in Diablo serisinden sorumlu ismi Rod Fergusson, Diablo 4'ün Türkçe metin desteğiyle geleceğini duyurmuş ve ülkemizdeki birçok oyuncuyu heyecanlandırmıştı. Çeşitli platformlarda oyunla ilgili yayın açan kişilerin olması sebebiyle de "Diablo 4 çıktı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

DIABLO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo IV 6 Haziran tarihinde çıktı.

DEV GÜNCELLEME YOLDA!

Çıktığı gün 6 Haziran'dan beri oyuncular tarafından toplamda 350 milyon saat oynanan Diablo 4, Blizzard tarafından büyük ve yeni bir güncelleme yolda. güncellemeyle beraber Kabus Zindanlarından alınacak XP miktarında bir artış bekleniyor. Blizzard, güncellemeyi Temmuz ayı ortalarında birinci sezon yayınlanmadan getirmeyi planlıyor.

DIABLO 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 👈🏼

Minimum gereksinimler

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüm

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB boş alan / SSD

İnternet: Geniş bant internet

*1080p doğal (native) çözünürlük / 720p işlenen (render) çözünürlük, düşük grafik ayarları, 30 fps

**Diablo IV, HDD'ler, çift çekirdekli CPU'lar ve Entegre GPU'lar dahil olmak üzere minimum özelliklerin altındaki donanımlarda çalışmayı deneyecektir. Fakat, oyun deneyimi önemli ölçüde azalacaktır.

Orta (Önerilen gereksinimler)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüm

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB boş alan / SSD

İnternet: Geniş bant internet

*1080p çözünürlük, orta grafik ayarları, 60fps

Yüksek ayarlar

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüm

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB boş alan / SSD

İnternet: Geniş bant internet

*1080p çözünürlük, yüksek grafik ayarları, 60fps

Ultra 4K Ayarlar

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüm

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / DLSS 3 için NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi ekran kartı ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB boş alan / SSD

İnternet: Geniş bant internet

*4k çözünürlük, ultra grafik ayarları, 60fps

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