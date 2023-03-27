Haberler ESPOR E-sporda HOWL Avrupa şampiyonu oldu

E-sporda HOWL Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika spor haberleri... E-sporda Türk takımı HOWL, 2023 Uluslararası PUBG Kış Dönemi Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde etti. HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:21
E-sporda HOWL Avrupa şampiyonu oldu

E-sporda Türk takımı HOWL, 2023 Uluslararası PUBG Kış Dönemi Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Koç Deniz Daşçı'nın önderliğinde Ahmet Salih Demirbaş, Yunus Emre Ağaç, Semih Can Şahin ve Berke İdris Öztürk'ten oluşan HOWL, 3 bin takımın çevrim içi katıldığı e-spor organizasyonunda Türkiye adına yarıştı.

Organizasyonda son 16 takım arasına kalan HOWL, finalde Rus Exalt ve Alman Acend Club takımlarının hemen önünde PUBG oyununun bilgisayar versiyonunda Avrupa şampiyonu oldu.

HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı
Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan...
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sons Of The Forest çıktı! İşte satış fiyatı
2. bölüm tüyler ürpertti! The Last of Us dizisi...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? 13:49
G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... 13:49
Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! 13:27
İsmail için dudak uçuklatan rakam! İsmail için dudak uçuklatan rakam! 13:23
Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... 13:08
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 12:51
Daha Eski
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 12:18
TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." 12:02
Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:25
Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi 11:25
Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 11:22
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... 11:19