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Fenerbahçe Espor'dan flaş Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Espor, League of Legends çeyrek final serileri sonrası flaş bir paylaşıma imza attı. Yarı finale kalan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın elenmesi üzerine, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" şeklinde tweet attı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 20:08
Fenerbahçe Espor'dan flaş Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Espor takımı, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

League of Legends çeyrek finalinde Fenerbahçe Espor, favorilerden Dark Passage'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. 2021 Yaz Mevsimi Şampiyonu ve 2022 Kış Mevsimi finalisti Galatasaray Espor ise çeyrek finalde SuperMassive Blaze'e yenilerek erken veda etti.

Fenerbahçe Espor takımı, bu sonuçlar üzerine twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" ifadelerini kullandı.

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