Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan e-sporculara destek! "Her türlü kolaylığı sağlarız"

Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara Gençlik ve Espor Festivali"nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gençlerle bir araya geldi. Pandemi sürecinde kamusal alandaki hizmetlerin dijital ortamda da sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijitalleşmenin geldiği nokta ve gideceği yeri en iyi bilen sizlersiniz. Ben dijitalleşme kapsamındaki kamusal alan hizmetlerine hakimim. 100 yılda yaşamadığımız bir şeyi yaşadık ve sizler de buna şahit oldunuz. Devletin verdiği hizmetler vardı ve hizmetler dijitalleşme ile devam etti. Biz çok öncesinden bunun alt yapısını tamamlamıştık. Devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerin tamamını sanal ortama taşımıştık. Dolayısıyla son iki yılda herkesin yaşam döngüsü değişti. Hayata bakış açısı, iş yapma şekilleri değişti. Salgını tabii ki beklemiyorduk fakat salgın vesilesi ile bunları hizmete almış bulunduk" ifadelerine yer verdi.



"E-SPORCULARIN SIKINTI YAŞAMAMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Söyleşide, e-spor oyuncularının yurt dışındaki turnuvalara katılırken vize sorunu ile karşılaştıkları yönünde iletilen soruya cevap veren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz e-sporu, spor olarak kabul eden bir konumdayız ve bu sporun federasyonunu da kurduk. Hukuki alanda da bir altyapı oluşturuyoruz. Diğer spor alanlarındaki sporcularımız nasıl ki herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, sizin de o sıkıntıyı yaşamamanızla alakalı biz üzerimize düşeni yaparız. Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız. Oyuncunun bulunduğu ilin valiliği ile çok yakın çalışması gerekiyor. Sporcuların sistematik anlamda sıkıntıları varsa sorunu çözebiliriz."

İnternet altyapısı üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili bakanlıklar ile gerekli yatırımların yapıldığını aktardı. Söyleşi sonrasında profesyonel e-spor oyuncuları ile bilgisayar oyunu oynayan Fuat Oktay'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Uzun zamandır çevrimiçi oyun oynadığını ve e-spor takımlarında bulunduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden festivale gelen Ahmet İnce ise "Türkiye'de yetenekli oyuncu çok fazla. Fakat ekipmanların pahalı olması ve internet altyapı sorunları büyük problem çıkartıyor" dedi.

Başkentte bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini dile getiren festivalin ziyaretçilerinden Gökruğ Oruç da "E-sporu yıllardır takip ediyorum. Büyük takımların Ankara'da böyle bir ortamda buluşturması beni memnun etti. Gelip bu ortamı görmek istedim. Bu tarzdaki etkinliklerin devamının gelmesini bekliyorum" diye konuştu.