Arena of Valor: Yeni Çağ artık Türkiye'de!

Dünyanın en popüler mobil MOBA (multiplayer online battle arena) oyunlarından Arena of Valor, yerel pazardaki büyüme planları, ülkemize özel içerikler ve yeni ismi Arena of Valor: Yeni Çağ ile artık Türkiye'de.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Tencent Games'in 5v5 rekabetçi mobil oyunu, 100'den fazla seçilebilir kahraman seçeneğiyle birlikte mobil cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir durumda. MOBA türünü mobil cihazlarda 12-18 dakika gibi kısa sürelere indiren oyun, bu sayede istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde MOBA deneyimini yaşamanızı sağlıyor

En yüksek kalite mobil MOBA deneyimini Türkiye'deki oyuncularımıza ücretsiz olarak sunmak istiyoruz" diyen Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz sözlerine şöyle devam etti; "Yoğun bir çalışma ve yatırımlarımız sonucu Arena of Valor: Yeni Çağ'ı, Türkiye'ye özel ismi ve içerikleriyle birlikte oyun severlerle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Oyuncularımızın en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için Türkiye sunucumuzu açmanın yanı sıra oyuna ilk günden Türk kültürünü entegre eden içerik çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de Türkçe seslendirme, yerel kahramanlar, kostümler, turnuvalar ve çok daha fazla güzel haberi oyuncularımızla paylaşmaya devam edeceğiz."

YENİ GÜNCELLEME İLE YEPYENİ DENEYİM

Arena of Valor: Yeni Çağ, bu ay yayınlanan 4.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu. Daha yüksek grafik kalitesi, yenilenen ve kolaylaştırılan arayüz, mevcut 100'den fazla kahraman kadrosuna yeni eklenen Aya, daha dengeli savaşlar, yeni sezon modu, yeni başlayacaklar için oyunun temellerini öğretecek bir mod ve MOBA tarihinde tamamen yeni bir deneyim olan gece ve gündüz değişim özelliği ile Arena of Valor: Yeni Çağ, her zamankinden çok daha güçlü haliyle Türkiye'deki oyuncuların beğenisine sunuldu.

TÜRKİYE'YE ÖZEL İÇERİK VE ETKİNLİKLER GELİYOR

Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye'deki ilk yerel etkinliğine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ile başlıyor. Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Arena of Valor'ın resmi YouTube hesabında yayınlanacak olan online etkinlikte, oyuncuların ilgi ile takip edeceği heyecan dolu bir influencer turnuvası gerçekleşecek.

Oyundaki Arthur karakteri için Türk motifleriyle süslenen kostüm, asker selamı, Osmanlı tokadı ifadeleri ve nazar boncuğu avatarı gibi Türk kültürünü yansıtan özel içerikler daha ilk günden Türkiye'deki oyuncuları bekliyor.

Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki süreçte oyuna Türkçe seslendirme, turnuvalar ve çok daha fazla özellik ekleniyor olacak. Ayrıca Tencent Games, oyunu geliştirmek için Türkiye'deki oyuncularından gelen geri bildirimleri dikkate almak istiyor..