SON DAKİKA ESPOR HABERİ - Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası Ön Eleme grubu belli oldu!

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'ni lider tamamlayan ve ardından TBF'ye yükselerek buradaki rakibi NASR Esports'u yenen Galatasaray Espor, şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı kırmızılılar bu sonucun ardından 2021 Dünya Şampiyonası'na (Worlds 2021) katılmaya hak kazandı.

Galatasaray Espor ön eleme turunda mücadele edecek. Heyecanla beklenen turnuva öncesinde temsilcimizin grubu belli oldu. Galatasaray Espor B grubunda, Beyond Gaming, Cloud9, Unicorns Of Love, Detonation Focusme takımları ile mücadele edecek.

Şampiyona 5 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

TURNUVADA HANGİ TAKIMLAR YARIŞIYOR?

ÇİN - LPL

1. Sıra: EDward Gaming (EDG)

2. Sıra: FunPlus Phoenix (FPX)

3. Sıra: Royal Never Give Up (RNG)

4. Sıra: LNG Esports (LNG)

KORE - LCK

1. Sıra: DWG KIA (DK)

2. Sıra: Gen. G (GEN)

3. Sıra: T1 (T1)

4. Sıra: Hanwha Life Esports (HLE)

AVRUPA - LEC

1. Sıra: MAD Lions (MAD)

2. Sıra: Fnatic (FNC)

3. Sıra: Rogue (RGE)

KUZEY AMERİKA - LCS

1. Sıra: 100 Thieves (100)

2. Sıra: Team Liquid (TL)

3. Sıra: Cloud9 (C9)

GÜNEYDOĞU ASYA - PCS

1. Sıra: PSG Talon Esports (PSG)

2. Sıra: Mega Bank Beyond Gaming (BYG)

BREZİLYA - CBLOL RED

Canids Kalunga (RED)

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU - LCL

Unicorns of Love (UOL)

JAPONYA - LJL

DetonatioN FocusMe (DFM)

LATİN AMERİKA - LLA

INFINITY (INF)

OKYANUSYA - LCO

PEACE (PCE)

TÜRKİYE - ŞL

Galatasaray Espor (GS)