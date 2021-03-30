Haberler BB Erzurumspor Yılmaz Vural Dadaş’ta!

Dadaş’ta!

, “Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, ihtiyacı olan buyursun” diyen 68 yaşındaki hocayla anlaştı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Yılmaz Vural Dadaş’ta!

'de düşmeme mücadelesi veren , takımda sadece 5 gün teknik direktörlük yapan ve istifa eden 'ın yerine 'la anlaştı. Vural konusunda başkan , anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Yılmaz Vural geçen haftaki açıklamasında, "Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" ifadelerini kullanmıştı.

32. TAKIMI OLACAK
Dadaşlar'ın , , ve İsmail Kartal'dan sonra bu sezon 5. teknik direktörü olmaya hazırlanan Yılmaz Vural, ülkemizin gezgin hocaları arasında yer alıyor. Bu zamana kadar tam 31 takım çalıştıran 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Erzurumspor'la birlikte bu sayıyı 32'ye taşıyacak. Vural, son olarak geçtiğimiz sezon . Lig'de 'da görev almıştı.

31 takım çalıştıran Yılmaz Vural, BB Erzurum'da ilk kez görev alacak.

SON DAKİKA