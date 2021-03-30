Yılmaz Vural Dadaş’ta!

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor, takımda sadece 5 gün teknik direktörlük yapan ve istifa eden İsmail Kartal'ın yerine Yılmaz Vural'la anlaştı. Vural konusunda başkan Ömer Düzgün, anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Yılmaz Vural geçen haftaki açıklamasında, "Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" ifadelerini kullanmıştı.
32. TAKIMI OLACAK
Dadaşlar'ın Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'dan sonra bu sezon 5. teknik direktörü olmaya hazırlanan Yılmaz Vural, ülkemizin gezgin hocaları arasında yer alıyor. Bu zamana kadar tam 31 takım çalıştıran 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Erzurumspor'la birlikte bu sayıyı 32'ye taşıyacak. Vural, son olarak geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de Akhisarspor'da görev almıştı.
31 takım çalıştıran Yılmaz Vural, BB Erzurum'da ilk kez görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor, takımda sadece 5 gün teknik direktörlük yapan ve istifa eden İsmail Kartal'ın yerine Yılmaz Vural'la anlaştı. Vural konusunda başkan Ömer Düzgün, anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Yılmaz Vural geçen haftaki açıklamasında, "Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" ifadelerini kullanmıştı.