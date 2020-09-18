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Erzurumspor 9 yeni transferi için imza töreni düzenledi

'in yeni ekibi , kadrosuna kattığı 9 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende , , , , , , , ve basın mensuplarına tanıtılarak mavi-beyazlı renklere imza attı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 17:52
Erzurumspor 9 yeni transferi için imza töreni düzenledi

'in yeni takımlarından , kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerindeki antrenman sahasında düzenlenen imza törenine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcular ve teknik heyet maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak katıldı.

"ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerle takımın Süper Lig'de başarılı bir grafik çizeceğine inandıklarını aktardı.

Geçtiğimiz yıl ortaya konulan başarıların bu sezon da devam etmesi temennisinde bulunan Üneş, "Geçen yıl kupada son 8'e kadar yükseldik. Başarılı bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e çıktık. Geçen haftada da lige Ankaragücü galibiyetiyle başladık. Onursal başkanımız 'in destekleri ve taraftarımızın katkılarıyla ligde yeni transferlerimizle önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de takıma yeni katılan futbolcuları tek tek tebrik ederek, ligde başarı diledi.

Konuşmaların ardından yeni transferler , , , , , , , ve basın mensuplarına tanıtılarak mavi-beyazlı renklere imza attı.

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