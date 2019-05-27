Dadaş'tan veda – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Dadaş'tan veda

Dadaş'tan veda

Erzurumspor, ’deki ilk yılında küme düşmekten kurtulamadı. Doğu ekibi, son maçında da Kayseri’yi 2 golle yıkmasına rağmen düştü.

Kümede kalma umutlarını son haftaya bırakan Erzurumspor'da dün hüsran vardı. 'a konuk olan Doğu ekibi, rakibini 2-0'lık skorla geçti. Ancak kümede kalma savaşı veren rakiplerinin de kazanması 'ın umutlarını tüketti. 'e ilk yılında veda eden mavi-beyazlılar, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. Kayserispor karşısında mücadeleye hızlı başlayan Erzurumspor, 11. dakikada öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 27'de Chery'nin penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Sehic, topu güçlükle kontrol etti. 32'de Deniz Türüç'ün sert şutu direği sıyırdı. 43. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Sunu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kayserispor, Süper Lig'i 41 puanla 12. sırada tamamlarken, Erzurumspor ise 15 puanla 17.'likte kaldı ve Süper Lig'e veda etti.

  1. 27.5.2019
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