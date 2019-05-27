Dadaş'tan veda
Erzurumspor, Süper Lig’deki ilk yılında küme düşmekten kurtulamadı. Doğu ekibi, son maçında da Kayseri’yi 2 golle yıkmasına rağmen düştü.
Kümede kalma umutlarını son haftaya bırakan Erzurumspor'da dün hüsran vardı. Kayserispor'a konuk olan Doğu ekibi, rakibini 2-0'lık skorla geçti. Ancak kümede kalma savaşı veren rakiplerinin de kazanması Dadaşlar'ın umutlarını tüketti. Süper Lig'e ilk yılında veda eden mavi-beyazlılar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Kayserispor karşısında mücadeleye hızlı başlayan Erzurumspor, 11. dakikada öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 27'de Chery'nin penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Sehic, topu güçlükle kontrol etti. 32'de Deniz Türüç'ün sert şutu direği sıyırdı. 43. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Sunu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kayserispor, Süper Lig'i 41 puanla 12. sırada tamamlarken, Erzurumspor ise 15 puanla 17.'likte kaldı ve Süper Lig'e veda etti.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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