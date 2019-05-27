Dadaş'tan veda

Kümede kalma umutlarını son haftaya bırakan Erzurumspor'da dün hüsran vardı. Kayserispor'a konuk olan Doğu ekibi, rakibini 2-0'lık skorla geçti. Ancak kümede kalma savaşı veren rakiplerinin de kazanması Dadaşlar'ın umutlarını tüketti. Süper Lig'e ilk yılında veda eden mavi-beyazlılar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Kayserispor karşısında mücadeleye hızlı başlayan Erzurumspor, 11. dakikada öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. 27'de Chery'nin penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Sehic, topu güçlükle kontrol etti. 32'de Deniz Türüç'ün sert şutu direği sıyırdı. 43. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Sunu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kayserispor, Süper Lig'i 41 puanla 12. sırada tamamlarken, Erzurumspor ise 15 puanla 17.'likte kaldı ve Süper Lig'e veda etti.