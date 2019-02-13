Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Erzurumspor'da maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

, 'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp binasının yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve minyatür kale maç yaptı.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Hüseyin Üneş, teknik heyetten bilgi aldı.

yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan ligin 21. haftasında 'e konuk olan Erzurum temsilcisi, bu maçı anlatan bir video yayınladı ve Demir Grup maçına taraftarları davet etti.

  1. 13.2.2019 21:18
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