Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp binasının yanındaki sahada teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve minyatür kale maç yaptı.
Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Hüseyin Üneş, teknik heyetten bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Öte yandan ligin 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Erzurum temsilcisi, bu maçı anlatan bir video yayınladı ve Demir Grup Sivasspor maçına taraftarları davet etti.
- 13.2.2019 21:18
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.