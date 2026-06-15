İsveç, Tunus'u 5 golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında İsveç ile Tunus kozlarını paylaştı.

Mücadelede kazanan taraf 5-1'lik skorla İsveç oldu. İsveç'in galibiyet golleri 7 ile 90+6. dakikalarda Yasin Ayari, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres ve 84. dakikada Mattias Svanberg'den geldi. Tunus'un tek sayısını ise 43. dakikada Omar Rekik kaydetti.

Bu sonucun ardından İsveç grupta 3 puanla liderliğe yükseldi. Tunus ise son sırada kaldı. İsveç, FIFA Dünya Kupası'ndaki 2. müsabakasında Hollanda ile karşılaşacak. Tunus'un rakibi ise Japonya olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Yasin Ayari'den mükemmel gol! İsveç golü erken buldu. pic.twitter.com/uNtsder0Ay — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

⚽ İsveç'in yıldızları iş başında! Gyökeres'ten servis Isak'tan gol! pic.twitter.com/LqCjcmIs88 — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

⚽ Rekik savunmadan çıktı golünü attı! Tunus ilk yarının sonunda farkı bire indirdi. pic.twitter.com/4OqCF5vgNr — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

⚽ Tunus savunmasında büyük hata! Gyökeres bu ikramı geri çevirmiyor. pic.twitter.com/IHVLh7PoEk — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

⚽ Svanberg oyuna girdi topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderi. İsveç farkı iyice açıyor. pic.twitter.com/atBDr84w6I — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026