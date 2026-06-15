CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İsveç, Tunus'u 5 golle geçti!

İsveç, Tunus'u 5 golle geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus kozlarını paylaşıyor. İsveç rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 07:06
İsveç, Tunus'u 5 golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında İsveç ile Tunus kozlarını paylaştı.

Mücadelede kazanan taraf 5-1'lik skorla İsveç oldu. İsveç'in galibiyet golleri 7 ile 90+6. dakikalarda Yasin Ayari, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres ve 84. dakikada Mattias Svanberg'den geldi. Tunus'un tek sayısını ise 43. dakikada Omar Rekik kaydetti.

Bu sonucun ardından İsveç grupta 3 puanla liderliğe yükseldi. Tunus ise son sırada kaldı. İsveç, FIFA Dünya Kupası'ndaki 2. müsabakasında Hollanda ile karşılaşacak. Tunus'un rakibi ise Japonya olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

F.Bahçe'den Depay bombası!
G.Saray'a Asencio müjdesi!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan'dan barış açıklaması sabotaj uyarısı! Liderlere teşekkür: "Kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Ugarte heyecanı!
F.Bahçe'den stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! 01:06
G.Saray'dan Singo kararı! G.Saray'dan Singo kararı! 01:06
"Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" "Montella ve oyuncuları fazla havaya soktuk" 01:06
Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! 01:06
Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! Beşiktaş'tan Ouattara sürprizi! 01:06
D Grubu'ndan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller D Grubu'ndan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller 01:06
Daha Eski
Avustralya karşısında penaltı bekledik! Avustralya karşısında penaltı bekledik! 01:06
"Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." "Bu maç Kerem ile olmazdı ancak..." 01:06
Milli Takımımızın kötü başlagıç laneti! Milli Takımımızın kötü başlagıç laneti! 01:06
Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! Ay-yıldızlı taraftarlar Filistin'i unutmadı! 01:06
Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! Kapsal'dan Montella'ya sert eleştiri! 01:06
Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! Fırtına'dan stopere dikkat çeken hamle! 01:06