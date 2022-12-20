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Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı şampiyonlukla tamamlayan Arjantin Milli Takımı, ülkesine döndü.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 11:31
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 120 dakikası 3-3 biten müsabakada penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü. Tangocuları taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

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