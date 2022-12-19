Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 ve uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Arjantin için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2022