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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'i tebrik etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 ve uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Arjantin için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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